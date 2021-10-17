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Silifke’de çalılık alanda çıkan yangın ormana sıçradı

Mersin’in Silifke ilçesinde, çalılık alanda yangın çıktı. Kısa sürede ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Asayiş 17.10.2021, 14:04
Silifke’de çalılık alanda çıkan yangın ormana sıçradı

Mersin’in Silifke ilçesinde, çalılık alanda yangın çıktı. Kısa sürede ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Yangın, Becili mevkiindeki çalılık alanda çıktı. Çalılıktan alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Poyrazın etkisiyle hızla yayılan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Yangın daha fazla büyümeden ekipler ve çevredekilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, 5 dönümlük alanda etkili olan yangını söndürürken soğutma çalışmalarına başladı.

Kontrol altına alınan yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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