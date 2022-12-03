Silahlı zoruyla senet imzalatan 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde faizle borç para veren ve silahla tehdit ederek senet imzalatan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda basın kartı ve polis amblemi ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde faizle borç para veren ve silahla tehdit ederek senet imzalatan şahısların olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalara yönelik, konu ile ilgili 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilere ait üç adreste yapılan aramalarda, mağdur şahıslara ait 17 adet senet, 3 tabanca ve 118 adet tabanca fişeği, 2 adet telsiz ve 1 adet şarj cihazı, 1 adet mağdur şahsa ait sözleşme, 1 adet silah taşıma ruhsatı, 7 adet polis amblem ve ibaresi belirgin olan basın haber kartı ele geçirildi.

Emniyetteki sorgulamaları tamamlanan 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.