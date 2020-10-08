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Silahlı saldırgan yakalandı
R.T. POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.
Asayiş 08.10.2020, 16:32
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Samsun’da bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.
Olay, Samsun’um İlkadım ilçesindeki bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan O.S. ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.S. tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olaydan sonra kaçan silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen R.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan R.T. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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