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Silahla yaralama yapıp taksi gasp etti
SİLAHLA YARALAMA YAPIP TAKSİ GASP EDEN E.K. (30) POLİS TARAFINDAN YAKALANDI.
Asayiş 20.10.2020, 16:44
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Samsun’da silahla bir kişiyi yaraladığı ve olaydan bir saat sonra da taksi gasp ittiği iddia edilen genç, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi’nde bir lokantada silahla M.O.’yu yaraladığı ileri sürülen E.K.(30), olaydan bir saat sonra da Cumhuriyet Meydanı’nda bindiği taksi şoförüne Hürriyet Mahallesi Çiftlik Caddesi’nde silah çekerek aracı gasp etti. Gasp ettiği taksiyi bir tur attıktan sonra kendi taksi durağına geri götüren E.K. kayıplara karıştı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili E.K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan E.K. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
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