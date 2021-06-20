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Silahla vurulan köpeğe jandarma sahip çıktı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde silahla vurularak yaralanan sokak köpeğine jandarma sahip çıktı.

Asayiş 20.06.2021, 14:23
Silahla vurulan köpeğe jandarma sahip çıktı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde silahla vurularak yaralanan sokak köpeğine jandarma sahip çıktı.

Doğanşehir ilçesine bağlı Fındık Mahallesi’nde yol kenarında yaralı bir köpeği gören sürücüler, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar, silahla çok sayıda ateş açılması sonucu yaralandığı öğrenilen sokak köpeğinin tedavi edilmesi için Doğanşehir Belediyesi’ni aradıklarını ancak kimseye ulaşamadıklarını söylediler. Daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına ulaştıklarını ancak görevlilerin Doğanşehir’in kendi sorumluluk bölgelerinde olmadıklarını söylediğini ifade eden duyarlı vatandaşlar, son olarak jandarmaya bilgi verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma görevlileri ise vatandaşların da yardımı ile yaralı köpeği ekip aracına taşıyarak veterinere götürdü.
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