Silah operasyonunda 2 kişiye elektronik kelepçeli ev hapsi

Samsun merkezli Ordu ve Sivas illerinde düzenlenen "silah ticareti" operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 2’sine elektronik kelepçe takılarak ev hapsi uygulanmasına karar verilirken; 4 kişi emniyet, 1 kişi de savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "silah ticareti" suçu ile ilgili Cuma günü sabah saat 07.00’de Samsun merkezli Çarşamba ilçesi ile Ordu ve Sivas illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 24 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 65 adet kartuş ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi "silah ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğündeki sorgulanması tamamlanan 4 kişi serbest bırakılırken; H.H.S., V.K. ve H.Y. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren H.Y. serbest bırakılırken, H.H.S. ve V.K. tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.H.S. ve V.K.’ye elektronik kelepçe katılarak ev hapsi uygulanmasına karar verildi.