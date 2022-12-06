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Siirt’te traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti
Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü İnan Ç., hayatını kaybetti.
Asayiş 06.12.2022, 15:11
Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü İnan Ç., hayatını kaybetti.
Kaza, Siirt merkeze bağlı Halenze Mahallesi’nde meydana geldi. Traktörle bahçede çalışan İnan Ç. (29) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altın aldı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri İnan Ç’ye olay yerinde yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi.
İnan Ç. otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.