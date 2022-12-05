Siirt’te kaçak avcılık yapanlara para cezası uygulandı

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılara yönelik yapılan denetimler sonucu, kaçak avlanan 3 kişiye idari para cezası ve tazminat bedeli uygulandı.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Siirt’in Eruh ilçesi içerisinde kırsal bölge ve köylerinde Kemerli Jandarma Karakol Komutanlığıyla yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında 4915 Sayılı Kanunun ilgili maddelerini ihlal ederek avcılık belgesi olan fakat rezervasyon almadan avlanan bir şahıs, hem rezervasyon almayıp hem de kota dışı kınalı keklik vuran 2 şahıs olmak üzere toplamda 3 şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat bedeli Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından uygulanacak olup cansız kınalı keklikler toprağa gömülerek imhası gerçekleşmiştir. Siirt’te yaban hayvanları için en önemli tehdit olan yasa dışı avcılık faaliyetleriyle mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edilecektir” denildi.