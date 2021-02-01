Siirt’te inşaat malzemesi çalan hırsızlar yakalandı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada inşaat malzemesi çaldığı tespit edilen 3 şahıs yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uygulamalara devam edildiği belirtildi. Açıklamada, "Kentte Kilit 1 uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada hırsızlık malzemeleri olduğu değerlendirilen kablo, demir, boru gibi malzemeler yakalanmış, yapılan çalışmada Kezer yerleşkesinde bulunan atıl vaziyetteki süt ve süt ürünleri fabrikası üretim tesisinden çalındığı tespit edilmiş, malzemeler ve araçta bulunan 3 şüpheli şahıs jandarma komutanlığı personeline teslim edilmiştir" denildi.