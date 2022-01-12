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Esenyurt Fatih Mahallesi’nde 5 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle apartmanı bir anda dumanlar sardı. Üst katlarda mahsur kalan 5 çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Siirt’te bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Siirt’te bir araçta gümrük kaçağı bin 500 paket sigara ele geçirildi.
Asayiş 12.01.2022, 11:45
Siirt’te bir araçta gümrük kaçağı bin 500 paket sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Siirt-Eruh karayolunda bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen bin 500 paket sigaraya el konuldu. Konuyla ilgili 2 şüphelinin yakalandığı ve gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi.