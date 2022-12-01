Siirt’te ateşli silah kazasında 1 asker yaralandı

Siirt’te ateşli silah kazası sonucu 1 asker yaralandı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, ateşli silah kazası sonucu yaralanan askeri tedavi gördüğü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti. Yaralı askerin sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, yaralı askerle sohbet ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaralı askerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.