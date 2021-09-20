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Sigara istediği şahsı bıçaklayan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

Kayseri’de sigara istediği kişiden ‘ret’ yanıtını aldıktan sonra bıçakla saldırarak, kalbinden yaralanmasına sebep olan ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Asayiş 20.09.2021, 13:40
Sigara istediği şahsı bıçaklayan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

Kayseri’de sigara istediği kişiden ‘ret’ yanıtını aldıktan sonra bıçakla saldırarak, kalbinden yaralanmasına sebep olan ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık M.K. ve taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, sanık M.K.’nin bıçaklama eyleminin sabit olduğunu söyleyerek, sanığın ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Mahkemede mütalaaya karşı savunma yapan sanık M.K., “Ben çok pişmanım. Bıçağı Y.S.’nin bacağına doğru sallamıştım. Ancak kendinin elimi yukarı doğru çekmesi sonucu bıçak kalbine denk geldi. Ben beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti, sanık M.K.’ye ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet sanığın cezasında indirime giderek toplamda 12 yıl 6 ay hapis cezası verirken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

1 Aralık 2020 tarihinde Kayseri’nin Melikgazi ilçesinden meydana gelen olayda, iddiaya göre, M.K., Y.S.’den sigara istedi. Y.S.’nin ‘ret’ yanıtını vermesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. yanında bulunan bıçakla Y.S.’ye saldırdı. Y.S.’yi bacağından ve kalbinden bıçaklayan M.K. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaçan zanlı M.K.’nın peşine düşerken, 112 ekipleri de yaralı Y.S.’ye olay yerindeki ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kaçan zanlı M.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak sağlık kontrolünden geçirdi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.K. burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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