Şiddet uygulayan kocasını öldüren Fatma Koç serbest bırakıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kendisine ve çocuklarına şiddet uygulayan kocasını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren 2 çocuk annesi Fatma Koç, ilk kez yargılandığı davada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, 4 Ocak 2022 tarihinde Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, işsiz olduğu öğrenilen 48 yaşındaki Mustafa Koç, eve alkollü gelmesi üzerine eşi Fatma Koç (52) ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi sonucu Mustafa Koç, çocukları ve eşini darp etti. Çocuklarının sıra dayağına çekildiğini gören Fatma Koç, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Mustafa Koç’u göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan Fatma Koç, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın ardından öldürülen Mustafa Koç’un annesi Güllü ile babası Ferruh Koç, oğulları Mustafa Koç’un alkol bağımlılığının bulunduğunu, eşine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını belirterek gelinlerinden şikayetçi olmamıştı. Fatma Koç, hakkında kocası Mustafa Koç’u bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle “Eşe karşı kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıkan Fatma Koç’a destek vermek için kızı Güllü Çakır, kayınvalidesi Güllü Koç ve Beyşehirli bir grup kadın Seydişehir Adliyesi önüne gelerek Fatma Koç’un tahliyesini istedi. Görülen davanın birinci celsesinde, tutuklu sanık Fatma Koç ve avukatı ile müşteki sıfatıyla ölen Mustafa Koç’ın babası Ferruh Koç, annesi Güllü Koç ile birlikte 5 tanık hazır bulundu. Görülen davanın sonunda Fatma Koç, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, tutuklamanın bir tedbir olması, sanığın sabit ikametgah sahibi oluşu ve tutuklukta geçirmiş olduğu süre dikkate alınarak "Bihakkın Tahliyesi"ne başka bir suçtan tutuklu ya da hükümlü değilse derhal salıverilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına, sanığın yurt dışı yasağı konulmasına, keşif talebinin kabulü ile 07.09.2022 tarihinde keşif yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 6 ay cezaevinde kalan Fatma Koç’un cezaevindeki işlemlerinin ardından serbest bırakılması bekleniyor.

“Her zaman destek için arkasındayız”

Adliye önünde kadınlar adına açıklama yapan komşusu Hatice Çörtük, “Ben o kadının neler çektiğini biliyorum. Sabah 6 buçukta her gün 4 yolda karşılaşıyorduk. Dört dörtlük çalışan bir bayandı. Evine iyi bakıyordu hem sopasını yiyordu hem de iyi bakıyordu. Biz her zaman yanındayız. Böyle olaylar bir daha yaşanmasın, her zaman destek için arkasındayız” dedi.

“Ben evladım demeye utanıyorum”

Fatma Koç’ un kayınvalidesi Güllü Koç ise, gelininin masum olduğunu ve bir an önce serbest kalmasını istediğini söyleyerek, “Gelinim masum Beyşehir şahit olarak gelir buraya. 5 bin lira parayı yavrum topladı. 200 lira 300 lira alkol parası, o para gelmezse akşam dayağı yerdi. Alkol alsa da yavrumu yine ezerdi. Benim gelin olan kızımın bile başından neler geçti. Bilmiyorum tükenmez bu tükenmez. 24 yılın ezgisi var, 16 yaşından beridir de biz çekiyoruz. Alkolsüz durmazdı, alkolü de aldığı an gözü hiçbir şeyi görmezdi. Kedi yavrusunu bile duvara vurdu öldürdü. Ben evladım demeye utanıyorum” dedi.

“Biz annemi yanımızda istiyoruz”

Fatma Koç’ un kızı Güllü Çakır ise, adaletin doğru kararı vereceğine inandığını söyleyerek, ”Ama benim annem masum, şimdiye kadar çektiklerini emin olun burada kimse çekmemiştir. Çekenlerde zaten dayanamazdı. Annem 25 yıldır o hayatı cehennem gibi yaşadı. Hayatı yaşamak değildi aslında, yani bizim için katlanmaktı. Sadece dayakla bitmiyordu. Yani bu öldürücü boyutlara geliyordu. Biz çok dayak yedik, çok şiddet gördük. Bu şiddeti rabbimin izniyle annemin sayesinde hayatta kaldık. Annem olmasaydı belki biz hayatta olmayacaktık şimdiye kadar. Annem masum, annemi biz yanımızda istiyoruz. Bütün herkes annemin destekçisi. Herkes bana dedi ki ’kızım bizde şahidiz annenin yaşadıklarını sizin yaşadıklarınıza biz de şahidiz, biz de orada olmak istiyoruz’ dediler. Biz annemizi yanımızda istiyoruz ne olur bırakın. Burada gördüğünüz herkes kimi komşumuz, kimi akrabamız, kimi hiç bilmediğimiz insanlar ama hepsi de annemi biliyorlar yaşadıklarını, yaşadıklarımızı. Biz annemi yanımızda istiyoruz. Olay günü de emin olun kardeşlerime bir şey olacağı korkusuyla böyle bir şey gerçekleşmiş. Annem 25 yıldır dayandı da, 25 yıldan sonramı dayanamayacaktı. Kardeşlerim olmasaydı o şiddeti yine görürdü yine dayağı yer otururdu ama kardeşlerimin ölüm korkusuyla belki biz bu gün kardeşlerim için burada toplanıyor olacaktık. Biz annemi yanımızda istiyoruz” diye konuştu.