Siber Saldırılara Karşı Aktif Güncelleme

Siber saldırganlar, dünyada ses getirmek hem de yüksek miktarlarda para elde etmek için yakın zamana kadar büyük kurumlara saldırılar yapmaya odaklıydı. Ancak, şimdi devasa ağlarla ve katmanlı güvenlik önlemleri ile uğraşmak yerine teknolojiye sonradan erişen küçük firmaları ve son kullanıcıyı hedefleyerek, büyük ağlara, sistemlere tersten ulaşmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz günlerde birçok güvenlik ve istihbarat teşkilatı, son yıllarda kurumsal ağlara erişimi olan kullanıcıların sistemlerini ele geçirerek, bu sistemler üzerinden kurumların güvenlik açıklarını test ederek sızdıklarını açıkladı. Bu açıklamalar, güvenliğin merkez ile sınırlı olmadığını ve son kullanıcıyı da içeren bütüncül bakış açısıyla yapılması gerektiğinin göstergesi.

Virüsler ev ve ofis yönlendiricileri bilgisayarlarına veya ağa bağlı depolama cihazlarına (NAS) yerleşiyor ve tespit edilmekten kaçınmak için yerel günlük dosyaları ya değiştiriyor ya da siliyor. Böylece, sistemlerin saldırıyı tespiti biraz olsun zorlaşıyor.

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