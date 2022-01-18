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Sezgin Baran Korkmaz ile 9 sanığın yargılanmasına devam edildi

SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ile 9 sanığın ‘mal varlığı değerini aklama’ suçundan yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Korkmaz ile 3 sanığın hukuki durumlarının yurtdışındaki adli makamlara sorulmasına karar verdi.

Asayiş 18.01.2022, 13:08
Sezgin Baran Korkmaz ile 9 sanığın yargılanmasına devam edildi

SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ile 9 sanığın ‘mal varlığı değerini aklama’ suçundan yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Korkmaz ile 3 sanığın hukuki durumlarının yurtdışındaki adli makamlara sorulmasına karar verdi.

SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ile 5’i firari, 5’i tutuksuz toplamda 10 sanığın ‘mal varlığı değeri aklama’ suçundan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Avusturya’da tutuklu bulunan sanık Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı Volkan Dülger hazır bulundu. Korkmaz’ın avukatı Dülger, müvekkili Korkmaz’ın ifadesinin tutuklu bulunduğu Avusturya adli makamlarından alınması talep etti. Avukat Dülger, MASAK raporu yerine bağımsız bilirkişi heyetinden rapor alınmasını istedi. Mahkeme, Korkmaz’ın ifadesinin Avusturya’da alınmasını ve yeni bilirkişi raporu oluşturulması talebini reddetti. Mahkeme, ABD’de bulunan sanıklar ile Korkmaz’ın hukuki durumlarının adli makamlara sorulmasına karar vererek duruşmayı 5 Temmuz’a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca hazırlanan iddianamede, ‘malen sorumlu’ olarak Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Isanne S.A.R.L, Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mega Varlık Yönetim A.Ş. ve SBK Holding A.Ş., ‘suçtan zarar gören olarak ‘ ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) gösterildi.

İddianamede, şüphelilerin süreli hapis cezası almaları halinde elde ettikleri maddi menfaat-ekonomik kazançların zorla alınmasına karar verilmesi ve aralarında SBK Holding’in de yer aldığı 6 şirket ile ilgili özel hukuk tüzel kişileri olarak faaliyet izinlerinin iptaline yönelik hükmedilmesi talep edildi. MASAK’ın Başsavcılığa gönderilen mali analiz raporunun yer aldığı iddianamede, “Sezgin Baran Korkmaz’ın çevresinde bulunan şahıslarla ortak hareket ederek, ABD’de bulunan bir kısım şahıslarla kurduğu irtibatlar sayesinde, elde ettikleri haksız kazançları çok sayıda banka işlemiyle kurdukları veya sonradan yöneticisi sıfatıyla yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları" kaydedildi.

Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında MASAK’a gerek Türkiye’de gerek Amerika Birleşik Devletleri’nde şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işleyip işlemedikleri ve hangi usulle işlendiğinin araştırılması için talimat verildiğinin anlatıldığı iddianamede, bu doğrultuda yapılan incelemede, ABD Utah Bölgesi Federal Savcılık Bürosu tarafından da yargılama yapıldığının tespit edildiği, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü Amerika Genel Müdür Yardımcılığı makamı ile yazışmalar yapıldığı, 12, 18, 26 Kasım ve 15 Aralık 2020 tarihli belgelerin temin edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında temin edilen belgeler doğrultusunda şüpheli Sezgin Baran Korkmaz hakkında da gizli bir iddianamenin bulunabileceğinin belirtildiğinin öne sürüldüğü iddianamede, şüpheliler Jacob Ortell, İsaiah Elden, Rachel Ann, Sally Louise Kingston ve Levon Termendzhyan’ın, ‘vergi teşviklerinden ve kredilerinden yararlanabilmek için teşekkül kurmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak, gerçeğe aykırı belgeler düzenlemek, kara para aklamak, ulusal ve uluslararası düzeyde kara para aklama faaliyetlerini gizlemeye yönelik faaliyetlerde bulunmak’ gibi sekiz ayrı federal suçu düzenleyen, toplamda 46 ayrı suçlamayla itham edildikleri, ABD hazinesinden 511 milyon dolar tutarında haksız kazanç elde ettikleri ve haksız kazançlarını Sezgin Baran Korkmaz ile bağlantılı olduğu kişilerin hesaplarına ve şirketlerin hesaplarına aktardıklarının kaydedildi.

İddianamede, tutuklu sanık Kamil Feridun Özkaraman, yakalamalı sanıklar Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova, tutuksuz sanıklar Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik’in ‘suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak’ suçundan 3’er yıldan 7’şer yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, ABD uyruklu yakalamalı sanıklar Jabob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan’ın (Lev Aslan Dermen), ‘bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutmak ‘ suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar, tutuksuz sanık Doğa Doğan’ın ise ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna yardım etme’ suçundan 1 yıl 6 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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