Seyrantepe TEM otoyolunda seyir halindeyken aniden açılan bir hafriyat kamyonu damperi, yön tabelasına çarptı. Bir kısmı parçalanan yön tabelası, yıkılma tehlikesi geçirirken trafik durma noktasına geldi. Ekipler yön tabelalarını kaldırmak için çalışma ba

Seyrantepe TEM otoyolunda seyir halindeyken aniden açılan bir hafriyat kamyonu damperi, yön tabelasına çarptı. Bir kısmı parçalanan yön tabelası, yıkılma tehlikesi geçirirken trafik durma noktasına geldi. Ekipler yön tabelalarını kaldırmak için çalışma başlattı.