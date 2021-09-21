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Seyir halindeki saman yüklü kamyon alev alarak yandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halindeki saman yüklü kamyon alev alarak yandı.

Asayiş 21.09.2021, 16:15
Seyir halindeki saman yüklü kamyon alev alarak yandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde seyir halindeki saman yüklü kamyon alev alarak yandı.

Olay, Siverek-Hilvan karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Hilvan istikametinden Siverek itikatken doğru seyir halinde olan R.G. yönetimindeki 63 AAP 941 plakalı saman balyası yüklü kamyonun motor kısmında elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede şoför mahalline ve saman balyalarına sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye, çıkan yangını söndürüp soğutma işlemleri yaparken, kamyonun şoför mahalli ve yaklaşık 15 ton saman kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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