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Seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi: 2 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Asayiş 24.06.2021, 16:00
Seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi: 2 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde seyir halindeki otomobilin üzerine ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Kozan-Feke karayolunda Halil İbrahim Todil’in kullandığı 01 NA 857 plakalı otomobilin üzerine seyir halindeyken çam ağacı devrildi. Olayda kullanılamaz hale gelen aracın sürücüsü ile yanında bulunan Saniye Todil (61) yaralandı.

Ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Araç üzerine devrilen çam ağacı belediye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı.
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