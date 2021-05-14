banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bitcoin'i bırakan Elon Musk'ın yeni hedefi ne?
Bitcoin'i bırakan Elon Musk'ın yeni hedefi ne?
MUTLU BAYRAMLAR!
MUTLU BAYRAMLAR!
Filistin, başkent Tel Aviv'e roket yağdırmaya başladı
Filistin, başkent Tel Aviv'e roket yağdırmaya başladı
Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı
Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı

Seyir halindeki otomobil takla attı: 1 ölü

Niğde’de seyir halindeki otomobil takla attı, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Asayiş 14.05.2021, 00:57
Seyir halindeki otomobil takla attı: 1 ölü

Niğde’de seyir halindeki otomobil takla attı, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Olcay C. (31), yönetimindeki 51 HT 383 plakalı otomobil, Yeşilburç köyü çevre yolunda kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, sürücü Olcay C.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olcay C.’nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
21°
açık