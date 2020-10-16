Seyir halindeki otomobil biranda alev topuna döndü
KARAMAN'DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL BİR ANDA ALEV TOPUNA DÖNEREK YANDI.
Karaman’da seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna dönerek yandı.
Yangın olayı, gece saat 23.30 sıralarında Çeltek Mahallesi Karaman-Mersin çevre yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Halil D’nin kullandığı 70 BJ 819 plakalı otomobil, seyir halindeyken biranda motor kısmında başlayan yangınla alev topuna döndü. Yanan otomobilini hemen yolun sağına çeken sürücü araçtan inerek itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye alev topuna dönen otomobile müdahale ederken, polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. Yanan otomobil itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangının neden dolayı çıktığı araştırılırken, otomobilin motor kısmı büyük çapta hasar gördü.
Yapılan soğutma çalışmalarının ardından otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
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