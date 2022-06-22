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Seydikemer’de orman yangını çıktı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Asayiş 22.06.2022, 10:00
Seydikemer’de orman yangını çıktı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Çaltıözü Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Rüzgarlı havanın hakim olduğu bölgede, yangını söndürmek için ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi.

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