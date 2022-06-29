Senegal’de göçmen botu alabora oldu: 13 ölü

Senegal’de içinde yaklaşık 150 göçmenin bulunduğu botun alabora olması sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Senegal’in güneyindeki Casamance bölgesi Kafountine köyü yakınlarında yaklaşık 150 göçmeni taşıyan bot alabora oldu. Senegal Kızılhaç yetkilisi Djadja Sambou, pazartesi gecesi meydana gelen olayda en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bottaki 91 kişinin kurtarıldığını belirten Sambou, kayıp 40’tan fazla kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Hükümet yetkilileri, kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Senegal’de birçok kişi, Avrupa’ya geçmek için küçük botlarla Batı Afrika kıyılarından yola çıkıyor. Ağustos 2021’de yaklaşık 60 göçmenin içinde bulunduğu bot, Senegal’in kuzeyindeki Saint-Louis kenti yakınlarında alabora olmuştu.