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Selfie çekerken motosikletle duvara çarpıp kanala düştüler: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir motosikletin istinat duvarına çarpıp, kanala düştüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 27.05.2022, 11:17
Selfie çekerken motosikletle duvara çarpıp kanala düştüler: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir motosikletin istinat duvarına çarpıp, kanala düştüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alanyurt ile Mesudiye Mahallesini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan sürücü Onur T. (16) yönetimindeki 16 KES 17 plakalı motosiklet, iddiaya göre arkasında oturan Mehmet Can F.’nin (16) özçekim yapmaya çalıştığı sırada, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan motosiklet istinat duvarına çarpıp, yağmur suyu kanalına düştü. Kaza sonucu sürücü ile arkadaşı yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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