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Şehre inen boz ayı böyle görüntülendi
ŞEHRE İNEN BOZ AYI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)
Asayiş 21.10.2020, 01:39
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Ardahan’da yiyecek aramak için şehre inen boz ayı Ardahan Küçük Sanayi bölgesinde dolaşırken görüntülendi.
Uzun süre sanayi bölgesinde dolaşan bozayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aracıyla Kars yolundan şehre giriş yapan sürücü ve yanındaki arkadaşı yiyecek arayan boz ayıyı fark etti.
Tel örgüyle kaplanan yol kenarında yiyecek arayan boz ayı uzun bir süre görüntülenmesine aldırış etmeden arayışını sürdürdü. Yol boyunca yiyecek arayan ayı daha sonra giderek gözden kayboldu.
O anlar ise cep telefonu ile anbean görüntülendi.
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