Şehit Uzman Çavuş Murat Nar, toprağa verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta gerçekleştirdiği operasyonda yaralanan ve Ankara GATA’da yoğun bakım ünitesinde 14 gündür tedavi gören Uzman Çavuş Murat Nar şehit düştü. Nar’ın cenazesi, memleketi Taşköprü’ye getirilerek burada toprağa verildi.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Çiftkıran köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Murat Nar (24), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hakkari’nin Çukurca 2’inci Hudut Tugay Komutanlığı Güvendağı Üs Bölgesi (Kuzey Irak) operasyonunda arama tarama faaliyetinde PKK/KCK terör örgütü tarafından silah ve havan tacizi saldırısı sonucunda yaralandı. 14 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören yaralı asker Murat Nar, tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesinde şehit düştü. Şehit Murat Nar’ın cenazesi, Ankara GATA’dan alınarak havayolu ile Kastamonu Havalimanına getirildi. Burada araca konulan Şehit Uzman Çavuş Murat Nar’ın cenazesi, karayolu ile memleketi Taşköprü ilçesine götürüldü. Taşköprü’de ailesinin ikamet ettiği Cami Kebir Mahallesi İnönü Caddesi’ndeki baba ocağından helallik alınmasının ardından Şehit Nar’ın cenazesi, cenaze namazı için hazırlanan alana konuldu. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehit Murat Nar’ın cenazesi, gözyaşları arasında Taşköprü Şehitliğinde defnedildi.

Şehit Murat Nar’ın Annesi Nezahat Nar ve hasta olan babası Mustafa Nar, tören alanına görevlilerin yardımı ile getirildi. Baba Mustafa Nar, oğlunun cenaze namazını tekerlekli sandalye üzerinde kıldı. Anne Nezahat Nar ise oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı. Ayakta durmakta güçlük çeken aileyi görevliler bir an olsun yalnız bırakmadı.

Cenazenin ardından Vali Avni Çakır, tabuta sarılı Türk Bayrağını aileye teslim etti. Şehidin evine ve caddeye Türk bayrakları asıldı.