Şehit Polis Yusuf Ceylan’ın evinin önünde helallik alındı

SAMSUN (İHA) – Trabzon’da trafik/asayiş uygulaması yaptığı sırada ’dur’ ihtarına uymayan sürücünün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Polis Memuru Yusuf Ceylan için memleketi Samsun’daki baba ocağında helallik alındı. Şehidin 3 kızı da babasının resmi polis kıyafetleriyle cenazeye katıldı.

Trafik/asayiş uygulaması yaptığı sırada ’dur’ ihtarına uymayan sürücünün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Polis Memuru Yusuf Ceylan’ın naaşı dün Trabzon Valiliği önünde yapılan törenin ardından Samsun’a uğurlandı. Şehit Ceylan’ın naaşı sabah saatlerinde Alaçam ilçesi Göçkün Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi. 3 çocuk babası şehit Yusuf Ceylan’ın baba ocağındaki helallik alınmasında eşi Hava Ceylan, annesi Hamide Ceylan ve babası İlyas Ceylan güçlükle ayakta durabildi.

Şehidin büyük kızı Elif Sena Ceylan babasının polis montu ile cenazeye katılırken, ortanca kızı Eslem Ceyşan babasının polis kepini takarak cenazede bulundu. Şehidin en küçük kızı Melih Nare de annesinin kucağında babasının tabutuna dokundu.

Şehidin cenazesi evin önünde alınan helalliğin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Alaçam Merkez Sadi Bey Camisine doğru yola çıktı. Şehidin cenazesi öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Göçkün Mahalle Mezarlığına defnedilecek.