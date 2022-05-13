Şehit Oktay Salar’ın naaşı memleketi Balıkesir’e uğulandı

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde bulunan Köprü Batı Hudut Karakolu’na yapılan havan saldırısında şehit olan Piyade Er Oktay Salar (21), Gaziantep Havalimanı’nda yapılan törenin ardından vatan toprağına emanet edilmek üzere memleketi Balıkesir’e uğurlandı.

Dün akşam saatlerine doğru, Gaziantep’in Karkamış ilçesindeki Köprü Batı Hudut Karakoluna, Suriye’nin Ayn- El Arap bölgesinden teröristlerce yapılan ÇNRA/ havan saldırısında 4 asker ve 1 sivil yaralandı. Hain saldırıda yaralanan askerlerden Piyade Er Oktay Salar, kaldırdığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Vatan toprağına emanet edilmek üzere memleketine uğurlandı

Hain saldırıda şehit olan Piyade Er Oktay Salar için Gaziantep Havalimanı’nda resmi tören düzenlendi. Şehidin özgeçmişinin okunması ve Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar’ın dua okumasının ardından şehit Oktay Salar’ın naaşı, alanda hazır bekleyen Türk Hava Kuvvetleri uçağına konularak vatan toprağına emanet edilmek üzere memleketi Balıkesir’e uğurlandı.

Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen törene Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Şehitkamil Beli Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar, askeri erkan, kent protokolü ve diğer yetkililer katıldı.

Saldırı sonrası 21 terörist etkisiz hale getirildi

Saldırının ardından terör örgütü PKK/PYD/YPG hedefleri yoğun topçu atışları ile imha edildi. İlk belirlemelere göre 21 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.