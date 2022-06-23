Şehit Jandarma Astsubay Arduç’un naaşı Eskişehir’e ulaştı
Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki Eren Abluka-18 Operasyonu’nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç’un naaşı Eskişehir’e ulaştı.
Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki Eren Abluka-18 Operasyonu’nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç’un naaşı Eskişehir’e ulaştı.
Havayoluyla getirilen şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç’un Türk bayrağına sarılı naaşı, Eskişehir 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda askeri törenle karşılandı. Karşılama törenine; Vali Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Önder, vali yardımcıları, askeri erkân, ilçe kaymakamları, kamu kurum müdürleri, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç’un ailesi ve yakınları katıldı.
Şehit Arduç’un naaşı 24 Haziran 2022 Cuma günü Reşadiye Camii’nde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Eskişehir Hava Şehitliği’nde toprağa verilecek.