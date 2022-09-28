Şehit Enes Bıyık son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’de bakıma alınan gemide yapılan çalışma esnasında denize düşerek şehit olan Sözleşmeli Er Enes Bıyık’ın cenazesi Pendik’te kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Sultanbeyli Osmangazi Mezarlığı’na gönderildi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, Donanma Komutanlığındaki Tersane Komutanlığında bakıma alınan gemide çalışma yapan 4 asker denize düşmüş, ekipler tarafından sudan çıkarılan askerler, hastanede tedaviye alınmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Sözleşmeli Er Enes Bıyık şehit oldu. Şehidin cenazesi Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Sultanbeyli Osmangazi Mezarlığı’na götürüldü.

Cenaze törenine, şehidin babası Fikri, annesi Safiye Bıyık ile yakınlarının yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Ali Sivri, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve çok sayıda askeri personel katılım sağladı.