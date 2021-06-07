banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...

Şehit astsubay toprağa verildi

Çanakkale’de kazada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde toprağa verildi.

Asayiş 07.06.2021, 18:25
Şehit astsubay toprağa verildi

Çanakkale’de kazada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde toprağa verildi.

Çanakkale’de meydana gelen kazada polis memuru Cihan Türkmenoğlu (47) ile beraber hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık (43), Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Kumluk Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığına defnedildi. Askerî törenle son yolculuğuna uğurlanan Işık’ın cenazesine Kaymakam Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Davut Aydın, Hava Meydan komutanı Albay Kadri Bahtiyar, Jandarma Komutanı Barış Ünver ve vatandaşlar katıldı.
Yorumlar (0)
banner422
21°
hafif yağmur