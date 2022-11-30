Sebze-meyve haline giderken kaza yaptılar

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sebze-meyve haline giden kapalı kasa kamyonetin, kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Salim Dervişoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebze-meyve haline doğru seyir halinde olan Numan K. idaresindeki 41 BZ 597 plakalı İveco marka kapalı kasa kamyonet, Osman U. yönetimindeki 16 KAD 27 plakalı MAN marka kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Numan K. ile kamyonette bulunan Salih P., Gökhan G. ve Aras D. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonet içinde sıkışan Numan K., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Osman U.’nun kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.