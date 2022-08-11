Sazlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Dalya Sazlığı’nda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevler yazlık konutların yakınlarına kadar ilerlerken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Dalyan Sazlığı’nda başlayan yangın çevre sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Servisine bildirildi. Yangın bölgesine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği, Burhaniye Grup Amirliği, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü Orman İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın şiddetli rüzgar nedeniyle zaman zaman kuvvetlenirken ekip çeşitli müdahale yöntemleri ile yangına müdahale ederek alevlerin konutları tehdit etmesinin önüne geçtiler. Yangında oluşan duman nedeniyle yazlık konut bölgelerinde vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı, trafikte duman nedeniyle aksamalar oldu.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması ile yangın yaklaşık 2 saatlik bir çalışma ile kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yabani göçmen kuşların da uğrak noktası olan Dalyan Sazlığı’nda 20 dönümlük bir arazi zarar gördü. Ekipleri bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.