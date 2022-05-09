Savaş mağduru çocuğu tümör darbesi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan savaş mağduru ailenin çocuğu 3 yaşındaki oğulları, tümör nedeniyle kör oldu.

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşamaya başlayan Mehmet ve Fatma Hano çiftinin 3 yıl önce bir oğulları dünyaya geldi. 4 çocuklu Hano ailesinin Halil ismini verdikleri çocuk, geçtiğimiz yıl baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Halil, doktorların yaptığı tetkik sonuçlarında, gözlerini tümör kapladığı ve görme yetisini kaybettiği tespit edildi.

Halil’in kafasındaki tümörün gün geçtikçe büyüdüğünü ve vücuduna zarar verdiğini belirten anne Fatma Hano, maddi durumları iyi olmadığı için çocuklarını tedavi edemediklerini söyledi. Anne Hano, kendilerine el uzatılmasını istedi.

Baba Mehmet Hano ise gözlerini kaybeden oğlunu, Şanlıurfa ve Ankara’daki hastanelere defalarca götürdüklerini, paraları kalmadığı için 6 aydır tedavi için herhangi bir işlem yapamadıklarını söyledi.