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Satın aldığı televizyonu tamir edilmeyince mağaza önünde yaktı

Yalova’da elektronik mağazası önüne giden bir şahıs bozulan televizyonunun tamir edilmemesine tepki göstererek ürünü ateşe verdi.

Asayiş 27.05.2022, 19:00
Satın aldığı televizyonu tamir edilmeyince mağaza önünde yaktı

Yalova’da elektronik mağazası önüne giden bir şahıs bozulan televizyonunun tamir edilmemesine tepki göstererek ürünü ateşe verdi.

Alınan bilgiye göre, bir elektronik mağaza zincirinin Yalova şubesinden televizyon alan erkek şahıs bozulan ürünü yaptırmak istedi. İddiaya göre, televizyonun tamir edilemediğini öğrenen müşteri duruma kızarak mağaza önüne gitti. Yanında getirdiği benzini ürünün üzerine döken şahıs televizyonu ateşe verdi. Televizyon mağaza çalışanları tarafından yangın tüpüyle kısa sürede söndürüldü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri gelirken şüpheli emniyete sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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