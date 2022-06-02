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Satın aldığı televizyonu tamir edilmeyince mağaza önünde yaktı

Yalova’da Vatan Bilgisayar mağazasına giden bir müşteri daha önce aldığı televizyonun tamir edilememesine tepki göstererek ürünü ateşe verdi. Müşteri bu anları da kameraya kaydederken, görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.

Asayiş 02.06.2022, 09:44
Satın aldığı televizyonu tamir edilmeyince mağaza önünde yaktı

Yalova’da Vatan Bilgisayar mağazasına giden bir müşteri daha önce aldığı televizyonun tamir edilememesine tepki göstererek ürünü ateşe verdi. Müşteri bu anları da kameraya kaydederken, görüntüleri de sosyal medyada paylaştı.

Alınan bilgiye göre, elektronik mağaza zinciri Vatan Bilgisayar’dan televizyon alan müşteri, iddiaya göre, bozulan ürünü yaptırmak istedi. Televizyonun tamir edilemediğini öğrenen müşteri duruma kızarak 27 Mayıs tarihinde mağaza önüne gitti. Televizyonun üstüne yanında getirdiği benzini döken müşteri daha sonra ürünü çakmakla ateşe verdi.

Televizyonu ateşe veren müşteri bu anları da cep telefonuyla kameraya kaydetti ve sosyal medyada paylaştı.

Olay günü itfaiye ve sağlık ekipleri mağaza önüne gelirken şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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