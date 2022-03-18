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Satın aldığı daire başkasına satıldı! Bulmaca gibi olay Gebze'den...

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki İsmail Öztürk, 9 buçuk yıl önce eniştesine güvenerek satın aldığı dairenin başkasına satıldığını ve mahkeme zoruyla evinden çıkarıldığını iddia etti.

Asayiş 18.03.2022, 12:23 18.03.2022, 12:48

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki 4 çocuk babası İsmail Öztürk iddiaya göre, yaklaşık 9 buçuk sene önce eniştesine ait olan daireyi satın aldı. Dairenin parasını her ay düzenli olarak eniştesine bazen elden bazen ise bankadan ödeyen Öztürk, çeşitli sebeplerden dolayı tapuyu alamadı, fatura aboneliklerini üzerine alabilmek için ise eniştesiyle kira kontratı imzaladı. Yaklaşık 9 buçuk sene ailesiyle birlikte burada yaşayan Öztürk, evine gelen mahkeme kağıdı ile kendisinin sandığı evinin başkasına satıldığını öğrendi. Mahkeme kararıyla evinden çıkarıldığını söyleyen Öztürk, bununla birlikte eniştesi ve akrabalarının silahlı saldırısına uğradığını da iddia etti.

"Eniştem evin tapusunu isteyince benim arkama adam takmaya kalktı"

Süreci anlatan Öztürk, "9 buçuk yıl önce eniştem dairesini satmak istedi, ben de almak istedim. Parasını nasıl ödeyeceğimi sordum. ’Abimden 7 bin 500 liraya bilezik aldım onun parasını ödersin, 12 bin lira çevre parası ödersin, kız kardeşime 5 bin lira ödersin, 2 bin 500 lira bilezik borcu varmış, onu ödersin’ gibi şeyler söyledi. Onları elden nakit olarak ödedim. Annem, babam, kardeşlerim, onun ailesi, bunları hepsi biliyor. ’Evin taksitini nasıl ödeyeceğim?’ diye sordum. ’Bir sene boyunca 2 bin lira olarak ödeyeceksin’ dedi, ödedim. Ondan sonra ’Bin 750 liraya düşecek’ dedi, ödedim. En sonunda bu evin senetleri az kaldığı zaman ben evin tapusunu isteyince eniştem benim arkama adam takmaya kalktı. Evi başkalarına verdiği zaman benim yolumu kestirip arabamı kurşunlattı" dedi.

"Kira kontratını formaliteden yapmıştık"

Eniştesinin oturduğu daireyi başkasına sattığını ileri süren Öztürk, "Daireyi başka birine satmış. Eniştem olan şahıs, evi alan şahıslara benim kiracı olduğumu söylemiş. Ben kiracı değildim. Kira kontratını fatura aboneliklerini üzerime alabilmek için formaliteden yapmıştık. Daireyi sattığı zaman beni kiracı olarak anlatmış. Olayı adliyeden öğrendim. Burada 9 buçuk senedir oturuyorum. Parasını elden de ödedim, dekontlarım da var. Beni mağdur ettiler. Adliyeden karar alıp dairemden eşyalarımı çıkarıp kapının önüne koydular. Ben de mahkemeye verdim, mahkemede davalar devam ediyor şu anda. Beni mahkemeye verdiklerinde eve bir kağıt gelmiş. Yedi gün süreli kağıdı benim okula giden küçük oğlum almış. Onun aklı ermediği için, biz de 7 gün süreyi geçirince hak talep edemedim" diye konuştu.

Öztürk, eniştesi tarafından tehdit edildiğini ve aracının camlarının kurşunlandığını da iddia etti.

"88 bin 850 lira para verdim"

Mağdur olduğunu belirten Öztürk, "Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. 88 bin 850 lira para verdim. Ben kanun yoluyla paramı almanın peşindeyim. Adalet istiyorum, adaleti bekliyorum" şeklinde konuştu.

#ev #kiracı #ismail öztürk #Kocaeli #enişte #Daire #Gebze
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