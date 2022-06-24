Sarkıttığı iple daireye girmeye çalışırken 5. kattan düşen şahıs öldü

Gaziantep’te yaşadığı daireden başka bir daireye ip sarkıtarak girmeye çalıştığı iddia edilen şahıs, ipin kopması sonucu 5. kattan düşerek hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi’nde 5 katlı bir apartmanın en üst katında yaşayan Tahsin B., evin balkonundan sarkıttı iple başka bir daireye geçmeye çalışırken ipin kopması sonucu aşağı düştü. Hırsızlık amacıyla başka daireye girmeye çalıştığı ileri sürülen Tahsin B., olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi Nizip Devlet Hastanesi morguna götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.