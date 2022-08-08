Sarkıntılıktan aranan FETÖ’den ihraç olan emniyet amiri yakalandı

Konya’da ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/ PDY’den ihraç emniyet amiri yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 1 yıl önce bir market çalışanı genç kıza yönelik ’sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali İhsan A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Emniyet amiri olarak görev yaparken 2016 yılında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan meslekten ihraç edilen polis, ekipler tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ali İhsan A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.