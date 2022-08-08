banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Borsa ilk yarıda rekor seviyeye ulaştı
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Sarkıntılıktan aranan FETÖ’den ihraç olan emniyet amiri yakalandı

Konya’da ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/ PDY’den ihraç emniyet amiri yakalanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 08.08.2022, 15:12
Sarkıntılıktan aranan FETÖ’den ihraç olan emniyet amiri yakalandı

Konya’da ‘sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/ PDY’den ihraç emniyet amiri yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 1 yıl önce bir market çalışanı genç kıza yönelik ’sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali İhsan A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Emniyet amiri olarak görev yaparken 2016 yılında FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan meslekten ihraç edilen polis, ekipler tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ali İhsan A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
31°
az bulutlu