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Sarıyer’de aracın 70 metreden düşme anı kamerada

İstanbul Sarıyer’de dönüş yapan genç sürücünün otomobiliyle dönüş yapacağı sırada yaklaşık 70 metreden aşağıya uçma anı saniye saniye güvelik kamerasına yansıdı.

Asayiş 13.04.2021, 17:32
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Sarıyer’de aracın 70 metreden düşme anı kamerada

İstanbul Sarıyer’de dönüş yapan genç sürücünün otomobiliyle dönüş yapacağı sırada yaklaşık 70 metreden aşağıya uçma anı saniye saniye güvelik kamerasına yansıdı.

Sarıyer Garipçe Fehim sokak üzerinde saat 15.00’da seyir halinde olan sürücü Emre Kurban otomobille “U” dönüş yapmak istedi. Dönüşü alamayan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yaklaşık 70 metreden aşağıya uçtu. Aracın uçurumdan aşağı düşmesi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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