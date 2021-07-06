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Sarıkamış’ta metruk evde çıkan yangın söndürüldü
Sarıkamış’ta sahipleri tarafından terk edilen metruk tek katlı evde çıkan yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü.
Asayiş 06.07.2021, 10:20
Sarıkamış’ta sahipleri tarafından terk edilen metruk tek katlı evde çıkan yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü.
Kars’ın Sarıkamış ilçesi Tepe Mahallesi’nde bulunan ve sahipleri tarafından terk edilen metruk tek katlı evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Daha sonra bölgeye Sarıkamış Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ola yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle önce kontrol altına alınan yangın daha söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi yangının diğer binalara sıçramasına da engel oldu.Öte yandan, Sarıkamış Emniyet Müdürlüğü ekiplerince metruk evde çıkan yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.