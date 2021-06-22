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Şarampole yuvarlanıp onlarca takla atan araçtan sağ kurtuldu

Şırnak’ın Uludere ilçesinde sürücüsünün virajı alamadığı transit, şarampole yuvarlanıp onlarca takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Asayiş 22.06.2021, 10:29
Şarampole yuvarlanıp onlarca takla atan araçtan sağ kurtuldu

Şırnak’ın Uludere ilçesinde sürücüsünün virajı alamadığı transit, şarampole yuvarlanıp onlarca takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Uludere istikametinden Beytüşebap istikametine giden Mustafa Güvercin idaresindeki 05 FN 555 plakalı transit, Uzungeçit mevkiinde sürücüsünün virajı alamaması sonucu şarampole yuvarlandı. Onlarca takla atan araç, uçurumun dibindeki dere yatağında durdu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla önce Uludere Devlet Hastanesine ardından da Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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