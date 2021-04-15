Saplantılı aşık, nişanlanan kızı parkta vurdu

Küçükçekmece’de iddiaya göre aşık olduğu kızın nişanlandığını öğrenen 19 yaşındaki Enes Gergüs, konuşmak için kızı parka çağırdı. Gergüs, parka gelen genç kızı yanındaki silahla vurduktan sonra intihar etti. Ağır yaralanan genç kız hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki Dostluk Parkında meydana geldi. İddiaya göre, saplantılı bir şekilde aşık olduğu kızın nişanlandığını öğrenen Enes Gürges (19), kıza konuşmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Başakşehir Bayramtepe’de ikamet eden Gürges ile Gülsüm Şengül’ün mahallesindeki parkta buluşarak yaklaşık 2 saat konuştu. Saplantılı aşık, yanındaki silahı çıkarak Şengül’e ateş etmeye başladı. Genç kız kanlar içinde yere yığılırken, Gürges daha sonra olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kıza müdahale etti. Ağır yaralanan genç kız ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kızı vurduktan sonra kaçan Enes Gürges ise birkaç sokak ileride silahla intihar etti.

Olay hakkında konuşan ve hemşire kızının ilk müdahaleyi yaptığını belirten Mehmet Arıkboğan, “Geldim, yerde yatarken kızım da hemşiredir. O müdahale etti biraz. Bildiğim, kızla daha önceden anlaşıp evlenelim demiş. Kız da kabul etmemiş, senin yaşın küçük, benim yaşım büyük demişti. Sonra kız başka biriyle nişanlanınca kızın fotoğraflarını görünce, intihar etmeye kalkmış. Sonra erkeğin babası kıza telefon açmış demiş ki, bu intihar edecek sen müdahale et. Buraya gelince de anlaşmamışlar herhalde, hem kızı vurmuş, hem ileride de kendisi intihar etmiş” dedi.

Yerde yatarken kızın konuştuğunu belirten Arıkboğan, “Yalnız kız, burada söylüyordu, ‘senin yaşın çok küçük, benim yaşım büyük’ diyordu. ’Niye böyle yaptın, Bayramtepe’den geldin bana musallat oldun’, kız yerdeyken bunu diyordu, kızı durumu ilk başlarda iyiydi. Kafasından vurulmuş, sonra öğrendiğime göre karnından da vurulmuş” diye konuştu.