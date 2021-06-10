banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
TFF'den flaş transfer kararı!
TFF'den flaş transfer kararı!

Şanlıurfa’da yakalanan DEAŞ’ın arabulucusu tutuklandı

Şanlıurfa’da yakalanan terör örgütü DEAŞ’ın sözde genel ilişkilerden sorumlu arabulucusu tutuklandı.

Asayiş 10.06.2021, 16:33
Şanlıurfa’da yakalanan DEAŞ’ın arabulucusu tutuklandı

Şanlıurfa’da yakalanan terör örgütü DEAŞ’ın sözde genel ilişkilerden sorumlu arabulucusu tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa MİT Bölge Başkanlığı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, koordineli olarak terör örgütü DEAŞ’ın faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar kapsamında örgütün birçok üst düzey sözde yöneticisi ile irtibatlı olan ve örgüte bağlı olarak faaliyet yürüten aşiretler arasında çıkan anlaşmazlıklar ile örgütün çatışma halinde bulunduğu gruplar arasında oluşan anlaşmazlıklar hususlarında arabuluculuk görevini üstlenen örgütün genel ilişkiler sorumlusu Suriye uyruklu Ş.A. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen örgüt üyesi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
26°
açık