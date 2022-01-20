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Bakan Koca: "Kartal’da, Aile Sağlığı Merkezimizde görevli hemşire silahlı bir saldırgan tarafından hunharca katledildi. Hemşire arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Katil zanlısı yakalanmıştır. İnsan hayatına, ge
Kartal’da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez’i silahla öldüren Rahmi Uygun, sorgulanmak üzere Gayrettepe’deki Cinayet Büro Amirliği’ne getirildi.
Şanlıurfa’da terör operasyonu: 3 gözaltı
Şanlıurfa’da terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 20.01.2022, 16:51
Şanlıurfa’da terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik Suruç, Akçakale ve Eyyübiye ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 zanlı, emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.