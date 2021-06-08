banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Biontech aşısı, aile hekimliklerinde de yapılabilecek
Biontech aşısı, aile hekimliklerinde de yapılabilecek
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Adalet Bakanlığı'ndan Ceren Özdemir açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan Ceren Özdemir açıklaması
Twitch çöktü: Yayınlara erişim sağlanamıyor
Twitch çöktü: Yayınlara erişim sağlanamıyor
banner486

Şanlıurfa’da orman yangını

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde ormanlık alanda yanığı çıktı. Yüzlerce ağacın yandığı yangına, çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Asayiş 08.06.2021, 15:54
Şanlıurfa’da orman yangını

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde ormanlık alanda yanığı çıktı. Yüzlerce ağacın yandığı yangına, çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi yakınlarında yer alan ormanlık alanda yaşandı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, dağlık alanda yangına müdahale etmeye çalışıyor.
Yorumlar (0)
banner422
23°
açık