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Şanlıurfa’da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 lise öğrencisi hayatını kaybederken, sürücü ve 4 öğrenci yaralandı.

Asayiş 11.10.2021, 21:20
Şanlıurfa’da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 lise öğrencisi hayatını kaybederken, sürücü ve 4 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Gerdek Mahallesi yakınlarında yaşandı. Bozova ilçe merkezinden öğrenci alan Mustafa K.‘nin kullandığı 80 EH 737 plakalı servis minibüsü, iddiaya göre Gerdek Mahallesi’ne bağlı Çinpolat mezrasına giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü ve 6 öğrenci yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan 15 yaşındaki lise öğrencisi İrem Çevik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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