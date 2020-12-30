Şanlıurfa’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Mehmet Günbegi (40) idaresindeki 35 HAT 70 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.B.’nin kullandığı 63 ACH 907 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Günbegi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan kamyonet sürücüsü A.B. ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Günbegi’nin cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.