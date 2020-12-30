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Şanlıurfa’da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı
Şanlıurfa’da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Asayiş 30.12.2020, 16:32
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Şanlıurfa’da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesinde yaşandı. Cadde üzerinde araç kiralama işi yapılan bir işyerine kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş yerinde bulunan Yunus A. yaralanırken saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Birecik Devlet Hastanesine götürdü. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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