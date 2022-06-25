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Şanlıurfa’da iki metrelik yılanların dansı kamerada

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki metre uzunluğundaki yılanların çiftleşme dansı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Asayiş 25.06.2022, 11:58
Şanlıurfa’da iki metrelik yılanların dansı kamerada

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki metre uzunluğundaki yılanların çiftleşme dansı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Siverek ilçesine bağlı Kaynak Mahallesi’nde evinin bahçesine çıkan Medine İdikut, yaklaşık 2 metre uzunluğunda iki yılan fark etti. Telefonuna sarılan İdikut, yılanların dansını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yılanlar dakikalarca dans ettikten sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

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