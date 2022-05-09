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Şanlıurfa’da dini nikahlı eşini öldüren zanlı tutuklandı
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde dini nikahlı eşini silahla öldüren şüpheli tutuklandı.
Asayiş 09.05.2022, 13:41
Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde dini nikahlı eşini silahla öldüren şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet A. (59) 7 yıldır birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Hülya E.’yi (42) silahla öldürdü. Suç aleti ile birlikte gözaltına alınan Mehmet A.’nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.